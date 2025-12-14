Англія

Зірка Брайтона спростував припущення, що трансферні чутки негативно вплинули на його гру, але визнав, що сам створив для себе зайвий тиск.

Півзахисник Брайтона Карлос Балеба вперше прокоментував чутки про свій можливий перехід до Манчестер Юнайтед та відповів на критику щодо зниження рівня гри в поточному сезоні.

Влітку камерунця активно пов'язували з переїздом на Олд Траффорд, оскільки Рубен Аморім прагнув підсилити центр поля. Однак трансфер не відбувся через високу ціну, яку виставив «Брайтон» — близько 100 мільйонів фунтів.

У нинішньому сезоні Балеба лише раз відіграв повні 90 хвилин у Прем'єр-лізі та чотири рази був замінений у перерві. Головний тренер Чайок Фабіан Хюрцелер припустив, що спекуляції навколо майбутнього гравця заважають йому зосередитися. Проте сам 20-річний футболіст має іншу думку:

"Я не думаю, що це вплинуло на мене негативно, але я відчував великий тиск. Починаючи цей сезон, я хотів показувати таку ж гру, як і в минулому. Чи покладав я на себе занадто багато відповідальності? Так, гадаю, що так. Але я думаю, що це добре. Тепер мені потрібно пройти цей трохи напружений період... і продовжувати наполегливо працювати" — наголосив футболіст.

Балеба в матчі проти Ліверпуля (0:2) провів свій останній матч за Брайтон перед від'їздом на Кубок африканських націй. Тим часом Манчестер Юнайтед продовжує шукати варіанти підсилення, розглядаючи також кандидатури Адама Вортона (Крістал Пелас) та Елліота Андерсона (Ноттінгем Форест).