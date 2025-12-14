Англія

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з Вулвергемптоном.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Вулвергемптона (2:1).

"Це було полегшення, але з дуже чітким розумінням того, що перевага мала бути більшою. Через те, що в першому таймі ми були недостатньо точними за тієї кількості моментів, які ми створили в штрафному майданчику суперника.

У другому таймі ми мали покращити це, і, думаю, ми це зробили. Ми створили більше моментів, забили гол, але потім у нас був відрізок у дві-три хвилини, коли ми сіли глибоко, були повністю пасивними, з жахливими оборонними діями, що абсолютно не відповідає рівню, який потрібен проти команди, яка до того не завдала жодного удару.

У перший же момент, коли вони отримали таку можливість, вони забили гол — і це Прем’єр-ліга. На жаль, ми відчуваємо полегшення, бо змогли забити наприкінці й виграти матч, але в цьому аспекті нам точно потрібно покращуватися. Повний газ має бути з першої до 96 хвилини.

Були моменти, коли ми намагалися, але без достатньої ефективності й, можливо, без тієї холоднокровності, яку слід мати у вирішальні моменти. Я не думаю, що це було навмисно, але в другому таймі після забитого гола були відрізки, які не відповідають тому, чого ми хочемо. Це точно не те, і ми маємо покращуватися", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

