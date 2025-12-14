Англія

Лідер Арсенала визнав, що доля була на боці лондонців.

Вінгер Арсенала Букайо Сака чесно зізнався, що команді знадобилася неабияка порція удачі, щоб здолати Вулвергемптон (2:1) у суботу ввечері.

Доля матчу вирішилася завдяки курйозним голам: каноніри перемогли завдяки двом автоголам суперника.

Букайо Сака прокоментував перебіг подій в інтерв'ю TNT Sports:

"Так, іноді треба везіння. Сьогодні воно було на нашому боці. Ми заберемо ці очки і будемо рухатися далі. Ми не знатимемо до травня, наскільки важливою є ця перемога, але сьогодні ввечері можемо бути щасливі" — заявив футболіст.

Гравець також додав, що матч був психологічно виснажливим:

"Бути чесним, моментами це було розчаровуюче. Ми сказали хлопцям залишатися терплячими і продовжувати намагатися — і врешті-решт ми отримали свою винагороду" — підсумував Сака.

Головний тренер Мікель Артета розділив почуття полегшення, але розкритикував команду за пасивність в обороні та нездатність реалізувати моменти раніше, зазначивши, що перевага мала бути значно більшою.

Завдяки цій перемозі Арсенал відірвався від переслідувачів на 5 очок, переклавши тиск на Манчестер Сіті.