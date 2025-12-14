Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Евертоном.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Евертона (2:0).

"Ми дуже раді — це була дуже важлива для нас перемога. В останні тижні Евертон демонстрував гарну гру та приїхав сюди у чудовій формі. Ми втратили очки минулого тижня, тому ця перемога була для нас дуже важливою. Знали, що це буде складна гра, але вважаю, ми виступили дуже добре і повністю заслужили три очки. Гравці сьогодні виклалися на найвищому рівні, це була хороша, важлива перемога.

Дуже радий за Коула, як я вже багато разів говорив, ми набагато сильніші, коли він у складі. А ще хочу похвалити всіх гравців та команду, бо останнім часом у нас було багато ігор. Ми зіграли п'ять матчів без Кайседо, 11 – без Коула і майже всі матчі – без Ліама.

Це дуже важливо для Коула, сподіваюся, це додасть йому впевненості. Сьогоднішній день також важливий для всіх гравців та вболівальників. Ми дуже задоволені результатом. Коулу потрібно приходити у форму, тому працюватимемо з ним обережно. Сподіваюся, нам вдасться підтримувати його ігрові кондиції, і це найважливіше. Хочемо, щоб він і надалі допомагав нам в атаці.

Гравці намагаються щосили, це видно. Ріс та Мало — обидва крайні захисники, але сьогодні вони обидва грали у півзахисті, створили багато проблем для суперника. Я був дуже радий за Мало в той момент, коли він забив, але радий і за команду в цілому, за гру, яку ми показали. Тепер потрібно розвинути цей успіх", — наводить слова Марески прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Евертон.