Іспанія

Голи Мбаппе та Родріго принесли мадридцям три очки у 16-му турі Ла Ліги.

Мадридський Реал успішно провів виїзний матч 16-го туру чемпіонату Іспанії, обігравши Алавес з рахунком 2:1. Команда Хабі Алонсо змогла дотиснути суперника в другому таймі та здобути важливу перемогу.

Рахунок у зустрічі відкрив Кіліан Мбаппе, який відзначився на 24-й хвилині. У другій половині матчу господарі зуміли зрівняти — на 68-й хвилині забив Карлос Вісенте. Проте вже за вісім хвилин Родріго повернув Реалу перевагу, встановивши остаточний результат.

Після цього поєдинку мадридський клуб закріпився на другій позиції в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 39 очок і продовжуючи переслідувати Барселону, яка лідирує з 43 балами. Алавес із 18 очками розташовується на 12-му місці.

Алавес — Реал Мадрид 1:2

Голи: Вісенте, 70 - Мбаппе, 24, Гоес, 76

Алавес: Сівера — Отто, Теналья, Пачеко, Парада — Бланко — Калебе, Ібаньєс (Аленья, 68), Суарес (Гевара, 83), Реббаш (Мартінес, 68) — Боє

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Вальдепеньяс Талавера — Гюлер (Гарсія, 78), Чуамені, Беллінгем — Гоес (Діас, 83), Мбаппе, Вінісіус (Мастантуоно, 90)

Попередження: Вісенте, Реббаш — Талавера