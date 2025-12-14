Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Вердер - Штутгарт, Getty images
14 грудня 2025, 22:28
А рамках 14 туру німецької Бундесліги Штутгарт гостював у Вердера.
Вердер – Штутгарт 0:4
Голи: Ель-Ханнусс 40, Левелінг 44, Ундав 79, Фюріх 90+7
Вердер: Бакгаус — Фрідль (Штарк, 57), Кулібалі, Піпер, Сугавара — Лінен, Стаге — Мбангула (Шмідт, 64), Шмід, Нджинма (Бітенкур, 77) — Грюлль (Топп, 64)
Штутгарт: Нюбель – Гендрікс, Шабо, Єльч (Аль-Дахіль, 89) – Левелінг (Міттельштедт, 82), Штіллер, Каразор, Вагноман – Нарті (Томаш, 76), Ель-Ханнус (Фюріх, 76) – Ундав (Буанані, 89)
Вилучення: Кулібалі 59.