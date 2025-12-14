Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 13 грудня 2025 року.

Арсенал у матчі 16 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі вирвав перемогу над Вулвергемптоном (2:1).

Команда Мікеля Артети відкрила рахунок у середині першого тайму, коли м'яч після подачі з кутового вдарився у дальню стійку, після чого відлетів у Сема Джонстона та потрапив у сітку воріт.

Потім на 90 хвилині Толу Арокодаре зрівняв цифри на табло, точно пробивши головою з центру штрафного майданчика.

Проте останнє слово було за "канонірами", коли на четвертій компенсованій хвилині Єрсон Москера головою пробив точно у свої ворота після подачі з флангу на Габріела Жезуса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Вулвергемптон у рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Арсенал — Вулвергемптон 2:1

Голи: Джонстон (аг), 70, Москера (аг), 90+4 - Арокодаре, 90.

Арсенал: Рая — Вайт (Льюїс-Скеллі, 31), Саліба, Інкап'є, Тімбер — Езе (Едегор, 57), Субіменді (Меріно, 58), Райс — Сака, Йокерес (Жезус, 81), Мартінеллі (Троссар, 57).

Вулвергемптон: Джонстон — Москера, Агбаду, Тоті (Мане, 86) — Доерті (Арокодаре, 69), Гомес, Андре, Крейчі (Аріас, 80), Вольфе — Странд Ларсен (Чачуа, 69), Хі Чхан (Лопес, 80).

Попередження: Чхан, Доерті, Москера.