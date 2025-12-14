Німеччина

Команда Венсана Компані першою в історії Бундесліги досягла позначки у 50 голів уже після 14 турів і впевнено лідирує в чемпіонаті.

Мюнхенська Баварія першою в історії чемпіонату Німеччини подолала позначку у 50 забитих м’ячів уже після 14 турів сезону.

Як повідомляє Opta, жодна команда раніше не демонструвала такої результативності на цьому відрізку першості.

Після нічиєї з Майнцом у 14-му турі з рахунком 2:2 команда Венсана Компані довела свій загальний показник до 51 забитого гола при лише 11 пропущених.

Баварія впевнено очолює турнірну таблицю Бундесліги, маючи в активі 38 очок. Мюнхенці випереджають найближчих переслідувачів — РБ Лейпциг та Боруссію Дортмунд — одразу на дев’ять балів.

Раніше повідомлялось, що Саша Бої може залишити Баварію вже взимку.