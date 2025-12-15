Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 14 грудня 2025 року.
Сандерленд — Ньюкасл Юнайтед, Getty Images
15 грудня 2025, 11:11
Повернення тайн-вірського дербі на Стедіум оф Лайт у рамках 16-го туру АПЛ вийшло маловидовищним.
У першому таймі команди встановили антирекорд сезону АПЛ за активністю в штрафному, обмежившись мінімумом моментів.
Долю матчу вирішив єдиний автогол одразу після перерви — форвард Ньюкасла Нік Вольтемаде зрізав м’яч у власні ворота після подачі Мукіеле.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сандерленд — Ньюкасл Юнайтед у рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Сандерленд — Ньюкасл Юнайтед 1:0
Гол: Вольтемаде (аг), 46
Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Баллард, Альдерете, Мандава — Садікі, Джака — Траоре (Г'юм, 71), Ле Фе, Тальбі (Мандл, 83) — Броббі (Іcідор, 71)
Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Лівраменто, Тіав, Берн (Шер, 42), Голл — Майлі, Тоналі (Мерфі, 59), Гімараес — Еланга (Віллок, 59), Вольтемаде (Вісса, 75), Гордон (Барнс, 59)
Попередження: Броббі, Мукіеле, Фе, Іcідор — Тоналі, Гімараес, Віллок, Тіав