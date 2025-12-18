Англія

Іспанський тренер поки не коментує свої плани, а керівництво шукає нового наставника.

За інформацією авторитетного видання The Athletic, керівництво Манчестер Сіті відчуває, що наставник Хосеп Гвардіола може залишити клуб після завершення цього сезону. Контракт іспанського спеціаліста із Манчестер Сіті діє до літа 2027 року.

A growing anticipation that Pep Guardiola will leave Manchester City at the end of the season, reports @David_Ornstein — and a shock twist, with Chelsea's Enzo Maresca prominent among candidates to succeed him if/when he departs #MCFC @TheAthleticFC https://t.co/T4vsiIuVET — Oliver Kay (@OliverKay) December 18, 2025

Як зазначається, менеджмент клубу після розмов із тренером дійшов висновку, що настав час підготуватися до пошуку нового наставника. Іспанець наразі публічно не коментує свої плани, щоб не відволікати команду, яка знаходиться в хорошій формі.

Повідомляється, що Манчестер Сіті вже складає список потенційних кандидатів на заміну. На першому місці серед претендентів значиться тренер Челсі Енцо Мареска, який раніше працював у клубі та був помічником Гвардіоли.

Манчестер Сіті йде на другій сходинці в АПЛ відстаючи від Арсенала на два очки. Наступний матч команда проведе 20 грудня проти Вест Гема.