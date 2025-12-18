Англія

Іспанець надав можливість гравцям ротації.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився після перемоги над Брентфордом (2:0) в рамках 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. Цитує іспанського фахівця BBC.

«Ми провели серію матчів за участю Ерлінга Голанда та Рубена Діаша, і решта має бути готова до матчів з Ноттінгем Форест та Сандерлендом, в нашому подальшому божевільному графіку. Ми багато говоримо останнім часом, що всі мають бути на одній хвилі.

Хлопці, які були на лаві запасних, мали бути на одній хвилі з командою, і вони це довели. Матеуш Нунеш був дуже зосереджений, як і Бернарду Сілва, як завжди. Коли вийшов Йошко Гвардіол, він був неймовірно відданий справі.

Нам потрібні ще три дні, Вест Гем мав довгий тиждень і час на підготовку до гри, у нас мало часу, лише один день. Завтра тренування, ми до цього звикли і готуємось разом з нашими вболівальниками до перемоги у цій важливій грі, а потім на нас чекає невелика перерва, яка буде довшою за звичайну.

Ось чому ми випустили Ріко Льюїса, Хусанова, Натана Аке, Дивайна Мукасу – ці футболісти, які останнім часом мало грали, показали себе дуже добре. У першому таймі нам не вистачало агресивності в пресингу, гра була не на висоті, тому що захисники не висувалися вперед, тому й зазнавали труднощів.

Ми досягли хорошого результату, в перші 10-15 хвилин нам було складно взяти гру під контроль, але після цього, дві дії Савіньо та Оскара за спиною захисників, я дуже задоволений тим, як зіграли хлопці, які вийшли на заміну.

У другому таймі Раян Шеркі не справлявся зі своєю роботою в обороні, йому не вистачало енергії, Савіньо теж, тому нам була потрібна допомога Йошко, Матеуша і Бернарду, які дуже допомогли нам набрати темп.

Я не хотів випускати Ніко О'Райлі на полі, у нас дуже важлива гра проти Вест Гема, не хотів, щоб Філ Фоден грав так багато, але трапилася травма Оскара. Усі, хто вийшов на заміну, зіграли дуже добре, і ми знову у півфіналі. Я дуже задоволений», – сказав Гвардіола.