Англія

Манчестер Юнайтед і Тоттенгем готові придбати Саїда Ель-Малу влітку 2026.

Вінгер Кельна Саїд Ель-Мала потрапив у сферу інтересів англійських клубів. Манчестер Юнайтед та Тоттенгем планують придбати 19-річного гравця під час літнього трансферного вікна, оцінюючи його трансфер у 30–40 млн євро.

Раніше Ель-Мала вже потрапляв у шорт-лист Баварії на зимове трансферне вікно.

У нинішньому сезоні він провів 16 матчів у всіх турнірах, забив шість голів та віддав три результативні передачі. У листопаді цього року юний вундеркінд отримав дебютне запрошення до збірної Німеччини.

Наразі Манчестер Юнайтед займає 6-е місце у таблиці АПЛ із 26 очками, а Тоттенгем розташувався на 11-й позиції, маючи 22 бали.