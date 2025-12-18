Англія

"Червоні дияволи" планує зберегти лідера команди до літнього вікна.

Лідер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш не перейде в жоден із клубів Саудівської Аравії під час зимового трансферного вікна.

31-річний хавбек досі цікавий командам Про-ліги, але угода щодо зимового трансферу наразі вважається нереалістичною. Очікується, що будь-які серйозні пропозиції щодо переходу Фернандеша надійдуть лише наступного літа.

Раніше інтерес до португальця проявили Аль-Наср, Аль-Іттіхад та Аль-Хіляль. Менеджмент Манчестер Юнайтед має на нього ціну понад 60 мільйонів фунтів, що буде актуально у літнє трансферне вікно 2026 року — за рік до завершення контракту Бруну.

У поточному сезоні Фернандеш провів 17 матчів, забив 5 голів та віддав 7 результативних передач.

Манчестер Юнайтед наразі посідає 6-е місце в АПЛ з 26 очками. У наступному турі команда Рубена Аморіма зустрінеться з Астон Віллою 21 грудня.