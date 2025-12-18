Англія

Адаптація в Англії пішла не за планом.

Англійський Брайтон цього літа підписав італійського центрального захисника Дієго Копполу за 11 млн євро.

Однак наразі на рахунку 21-річного виконавця всього 275 хвилин у шести зустрічах у всіх турнірах, хоча він уже двічі асистував за цей час у Кубку англійської ліги.

Утім, сам гравець розраховував на більше в дебютному сезоні англійського футболу.

Тож не дивно, що в підсумку ЗМІ отримали інформацію про те, що Коппола мав розмову з керівництвом "чайок", під час якої повідомив, що був би не проти під час зимового трансферного вікна розглянути можливості для переходу в інший клуб.

Претендентів уже достатньо — Болонья, Фіорентина та Торіно були б не проти побачити гравця знову в Італії.