Англія

Сторони обговорюють продовження контракту на нових умовах.

Досвідчений півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро налаштований продовжити виступи за англійський клуб. Як повідомляє журналіст Грем Бейлі для TEAMtalk, керівництво "манкуніанців" уже веде переговори з бразильцем щодо нової угоди.

За інформацією джерела, 33-річний хавбек, який перебуває у відмінній формі, призупинив будь-які контакти з іншими клубами, оскільки пріоритетом для нього є підписання нового контракту з Манчестер Юнайтед. Чинна угода Каземіро діє до кінця червня 2026 року та містить опцію продовження ще на один сезон. Втім, у клубі не планують автоматично активувати цю опцію, а хочуть домовитися про нові умови співпраці зі зменшенням зарплатні гравця.

У поточному сезоні бразилець уже зіграв 15 матчів в АПЛ, у яких забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. Під керівництвом Рубена Аморіма Каземіро знову став одним із ключових футболістів команди.

Нагадаємо, Каземіро приєднався до Манчестер Юнайтед улітку 2022 року, перейшовши з Реала за 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Наразі трансферна вартість бразильця оцінюється в 8 мільйонів євро.

Минулого літа Юнайтед був готовий розглянути варіант із продажем бразильця, однак високі фінансові вимоги гравця, чия зарплатня, за чутками, перевищує 350 тисяч фунтів на тиждень, відлякали потенційних покупців.