Англія

Півзахисник Ноттінгем Форест може стати головним трансфером зими в Прем’єр-лізі.

Манчестер Юнайтед підтвердив, що Елліот Андерсон "безумовно" вартий своєї обіцяної ціни у 100 мільйонів фунтів стерлінгів (134 млн доларів). Саме таку суму Ноттінгем Форест, як очікується, вимагатиме за будь-яку угоду із залученням гравця збірної Англії.

23-річний півзахисник, який переїхав на Сіті Граунд у 2024 році з Ньюкасла й швидко перетворився на одну з яскравих зірок Прем'єр-ліги та вже має шість матчів за збірну Англії. Його універсальний стиль гри та успіхи на чемпіонаті Європи U-21 2025 року зробили його цінним активом для клубу.

У цьому сезоні 23-річний півзахисник відіграв 21 поєдинок за Ноттінгем в усіх турнірах, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Андерсон має контракт з клубом до 2029 року, що знімає тиск на клуб щодо продажу. Водночас за повідомленнями, як Манчестер Юнайтед, так і Манчестер Сіті активно стежать за ситуацією, плануючи кілька скаутських візитів.

Колишній захисник "Червоних дияволів" Пол Паркер додав:



"Здається, це поточна ціна – 100 мільйонів фунтів. Чи витратить Юнайтед такі гроші на одного гравця? Було б ризиковано. Але Андерсон – гравець високої енергії і великого потенціалу. Форест має серйозно задуматися перед будь-яким продажем".