Стали відомі стартові склади команд для поєдинку чвертьфіналу Кубка англійської ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Брентфорд.
Єгор Ярмолюка, Getty Images
17 грудня 2025, 20:50
Манчестер Сіті та Брентфорд зіграють у чвертьфіналі Кубка англійської ліги на Етіхаді.
Манчестер Сіті: Траффорд — Льюїс, Хусанов, Аке, О’Райлі — Шеркі, Ніко Гонсалес, Рейндерс — Бобб, Мукаса, Савіо.
Запасні: Доннарумма, Діаш, Голанд, Сілва, Гвардіол, Нунес, Фоден, Грей, Мфуні.
Брентфорд: Вальдімарссон — Кайоде, Коллінз, Аєр, ван ден Берг, Генрі —Єнсен, Ярмолюк — Дамсгор, Янельт — Шаде.
Запасні: Келлегер, Гікі, Піннок, Льюїс-Поттер, Пірт-Гарріс, Конак, Донован, Артур, Нунес.
Гра Манчестер Сіті — Брентфорд почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.