Бельгієць повернувся в Бельгію.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Бельгії Маруан Феллаїні увійшов до тренерського штабу Шарлеруа. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

«Його роль полягатиме у допомозі тренерському штабу та сприянні розвитку гравців. Півзахисники команди, зокрема, матимуть змогу скористатися його тактичними порадами з особистого досвіду насиченої ігрової кар'єри.

Щодня Маруан також працюватиме над тим, щоб прищепити команді трудовий менталітет, орієнтований на вимоги, суворість та досягнення результату», — йдеться в офіційній заяві Шарлеруа.

Після 18 зіграних турів у бельгійській Про-лізі Шарлеруа посідає 12 місце, набравши 20 очок.