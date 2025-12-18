Англія

19-річний Льюїс Майлі забив переможний гол на 90+2, дозволивши "сорокам" продовжити шлях до захисту титулу.

У чвертьфінальному матчі Кубка англійської ліги Ньюкасл Юнайтед на власному полі вирвав перемогу над Фулгемом з рахунком 2:1. Поєдинок на Сент-Джеймс Парк довгий час йшов до серії пенальті, однак юний Льюїс Майлі став героєм вечора вже в компенсований час.

Господарі відкрили рахунок на 10-й хвилині: Йоан Вісса, який проводив перший матч у стартовому складі Ньюкасла, вдало зіграв на добиванні після прострілу Джейкоба Мерфі. Втім, перевага "сорок" трималася недовго — вже на 16-й хвилині Саша Лукич головою замкнув подачу Антоні Робінсона та зрівняв рахунок.

У другому таймі Ньюкасл володів помітною ігровою перевагою, створював моменти, але ніяк не міг зламати оборону лондонців. Коли матч упевнено котився до нічийного рахунку в основний час, вирішальним став стандарт: на 90+2 хвилині Сандро Тоналі подав з кутового, а Майлі точним ударом головою приніс господарям путівку до півфіналу.

Таким чином Ньюкасл Юнайтед продовжує боротьбу за трофей і зберігає шанси на захист титулу, тоді як Фулгем завершує виступи у турнірі.

Ньюкасл Юнайтед — Фулгем 2:1

Голи: Вісса, 10, Майлі, 90+2 - Лукич, 16

Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Дж. Мерфі (Еланга, 85), Тіав, Шер, Лівраменто (А. Мерфі, 76) — Майлі, Гімараес, Ремзі — Барнс (Барнс, 85), Вісса (Вольтемаде, 72), Віллок (Тоналі, 72)

Фулгем: Лекомт — Тете, Андерсен, Куенка, Робінсон — Берге (Кусі Асаре, 90+3), Лукич (Рід, 46) — Вілсон, Сміт-Роу (Кінг, 74), Кевін (А. Траоре, 74) — Хіменес