Англія

"Сороки" знову у півфіналі кубка.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау висловився після перемоги над Фулгемом (2:1) в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. Його слова наводить BBC.

«Я думаю, що гравці завжди відіграють ключову роль. У нас дійсно хороші професіонали. У попередні роки нам доводилося долати складні початкові раунди. Перші ігри, чи то вдома, чи на виїзді, задають тон усьому турніру.

У нас це знову було — гра з Бредфордом цього року була дуже складною. Потрібно було намагатися впоратися з нею, треба було залишитись у грі. А потім, у міру просування турніром, важливіші ігри завжди знаходяться на межі. Це дуже складні матчі для перемоги, але я маю віддати належне менталітету гравців. Думаю, що це ключ до успіху», — сказав Гау.

За останні чотири сезони Ньюкасл тричі виходив до півфіналу Кубка англійської ліги.