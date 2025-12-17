Англія

Аргентинець може залишити клуб влітку та вже з січня вести переговори з іноземними командами.

Центральний захисник Борнмута Маркос Сенесі відхилив кілька пропозицій щодо продовження контракту та, ймовірно, залишить клуб після завершення сезону. Про це повідомляє журналіст BBC Нізар Кінсела.

Контракт 28-річного аргентинця діє до червня 2026 року, однак уже з січня він матиме право підписувати попередні угоди з клубами за межами Англії.

За інформацією джерела, Сенесі не зацікавлений у пролонгації угоди та відмовився щонайменше від трьох вигідних контрактних пропозицій, прагнучи зробити наступний крок у кар’єрі. Його ситуацію уважно відстежують кілька топклубів.

У Борнмуті водночас задоволені тим, що захисник залишиться в команді до кінця сезону. Це важливо для стабільності оборони після втрати трьох ключових гравців минулого літа — Діна Гюйсена, Мілоша Керкеза та Іллі Забарного, за яких клуб сумарно отримав 147 млн фунтів стерлінгів.

Сенесі залишається єдиним представником основної четвірки захисників тренера Андоні Іраоли з минулого сезону. Аргентинець приєднався до Борнмута у 2022 році з Феєнорда та провів за клуб 105 матчів у всіх турнірах.

Окремо зазначається, що більш нагальним питанням для Борнмута є можливий трансфер Антуана Семеньйо вже взимку. Сума відступних за вінгера оцінюється приблизно у 65 млн фунтів стерлінгів, а інтерес до нього проявляють Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.