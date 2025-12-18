Нідерланди. Новина

Після чергової поразки наставник висловив розуміння емоцій уболівальників.

У середу, 17 грудня, Феєноорд програв у 1/16 фіналу Кубка Нідерландів Херенвену (2:3). Після матчу активні вболівальники клубу скандували: "Робін, забирайся!".

Onvrede bij de Feyenoord-supporters richting trainer Robin van Persie 🤬🗣️#feyhee pic.twitter.com/jqju2UVq6o — ESPN NL (@ESPNnl) December 17, 2025

Тренер Робін Ван Персі прокоментував інцидент:



"Я розумію, що емоції спрямовані на мене. Вболівальники мають право обурюватися. Важливо якнайшвидше вийти з цього емоційного стану, бо ви справедливо розчаровані. Я повинен дати фанатам можливість висловити своє невдоволення".

42-річний наставник одразу після матчу підійшов до фанатів щоб поговорити з ними. Ван Персі додав, що продовжить працювати з командою і вірить у можливість змінити ситуацію:



"Я робитиму все до останнього дня. Зараз все проти нас, але ми цього заслуговуємо".

Феєноорд перебуває у важкому становищі: команда програла 7 з 9 матчів у всіх турнірах, починаючи з листопада.

Гравці команди відчувають брак взаєморозуміння на полі. Воротар Джастін Бейлоу прокоментував:



"Вболівальники мають право злитися, а ми повинні приймати удари. Ми занадто легко пропустили голи, не взаємодіємо на полі. Це питання довіри, і це просто жахливе відчуття".

Півзахисник Лучано Валенте додав:



"Розумію гнів уболівальників. Ми повертаємося двічі, а потім знову програємо. Це по-дитячому. Клуб як Феєноорд повинен перемагати незалежно від суперника".

В Ередивізі Феєнорд йде на другому місці відстаючи від Аякса вже на дев'ять очок. У Лізі Європи ситуація жахлива: 30-е місце й лише одна перемога в шести матчах.