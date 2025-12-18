Нідерланди. Новина
Після чергової поразки наставник висловив розуміння емоцій уболівальників.
Робін Ван Персі, getty images
18 грудня 2025, 15:53
У середу, 17 грудня, Феєноорд програв у 1/16 фіналу Кубка Нідерландів Херенвену (2:3). Після матчу активні вболівальники клубу скандували: "Робін, забирайся!".
Тренер Робін Ван Персі прокоментував інцидент:
"Я розумію, що емоції спрямовані на мене. Вболівальники мають право обурюватися. Важливо якнайшвидше вийти з цього емоційного стану, бо ви справедливо розчаровані. Я повинен дати фанатам можливість висловити своє невдоволення".
42-річний наставник одразу після матчу підійшов до фанатів щоб поговорити з ними. Ван Персі додав, що продовжить працювати з командою і вірить у можливість змінити ситуацію:
"Я робитиму все до останнього дня. Зараз все проти нас, але ми цього заслуговуємо".
Феєноорд перебуває у важкому становищі: команда програла 7 з 9 матчів у всіх турнірах, починаючи з листопада.
Гравці команди відчувають брак взаєморозуміння на полі. Воротар Джастін Бейлоу прокоментував:
"Вболівальники мають право злитися, а ми повинні приймати удари. Ми занадто легко пропустили голи, не взаємодіємо на полі. Це питання довіри, і це просто жахливе відчуття".
Півзахисник Лучано Валенте додав:
"Розумію гнів уболівальників. Ми повертаємося двічі, а потім знову програємо. Це по-дитячому. Клуб як Феєноорд повинен перемагати незалежно від суперника".
В Ередивізі Феєнорд йде на другому місці відстаючи від Аякса вже на дев'ять очок. У Лізі Європи ситуація жахлива: 30-е місце й лише одна перемога в шести матчах.