Відбулося традиційне жеребкування за підсумками низки чвертьфінальних матчів Кубка ліги.

Після завершення більшості чвертьфінальних матчів та традиційного жеребкування стали відомі пари півфіналу Кубка англійської ліги.

Згідно з результатами жеребу, Челсі у півфіналі зіграє з переможцем пари Арсенал – Крістал Пелес.

В іншому півфінальному протистоянні Ньюкасл Юнайтед зустрінеться з Манчестер Сіті.

На шляху до цієї стадії Челсі переграв Кардіфф Сіті з рахунком 3:1, Манчестер Сіті здолав Брентфорд (2:0), а Ньюкасл Юнайтед у напруженому матчі вибив Фулгем (2:1).

Останній учасник півфіналу визначиться 23 грудня на стадіоні Емірейтс, де Арсенал прийматиме Крістал Пелес.

Базові дати проведення півфінальних матчів заплановані на тижні, що розпочинаються 12 січня та 2 лютого 2026 року. Фінал Кубка англійської ліги відбудеться 22 березня 2026 року.