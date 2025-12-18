Англієць відзначив гру свого партнера по Евертону.
Іліман Ндіає, Getty images
18 грудня 2025, 16:23
Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш, який на правах оренди виступає за Евертон, висловився про півзахисника «ірисок» Ілімана Ндіає. Його слова наводить Goal.
«Ндіає – найтехнічніший гравець у Прем'єр-лізі. З погляду чистої майстерності, так. Я не кажу, що він найкращий, але він технічний. Сака, наприклад, дуже сильний, один із найкращих вінгерів у світі. Але він не технічний.
Наприклад, ви не поставили б Доку на маленьке поле для міні-футболу. Але Ндіає взагалі не потрібен такий простір. Так-так, байдуже, де він знаходиться. Він просто рухається, в той час як Доку, знаєте, може знадобитися трохи простору для його швидкості та всього іншого. Як і Сака», – сказав Гріліш.
Цього сезону Іліман Ндіає відіграв за Евертон 18 матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.