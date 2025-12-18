Англія

Англієць відзначив гру свого партнера по Евертону.

Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш, який на правах оренди виступає за Евертон, висловився про півзахисника «ірисок» Ілімана Ндіає. Його слова наводить Goal.

«Ндіає – найтехнічніший гравець у Прем'єр-лізі. З погляду чистої майстерності, так. Я не кажу, що він найкращий, але він технічний. Сака, наприклад, дуже сильний, один із найкращих вінгерів у світі. Але він не технічний.

Наприклад, ви не поставили б Доку на маленьке поле для міні-футболу. Але Ндіає взагалі не потрібен такий простір. Так-так, байдуже, де він знаходиться. Він просто рухається, в той час як Доку, знаєте, може знадобитися трохи простору для його швидкості та всього іншого. Як і Сака», – сказав Гріліш.

Цього сезону Іліман Ндіає відіграв за Евертон 18 матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.