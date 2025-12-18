Бразилець може залишитися в рідному клубі.
Неймар, Getty images
18 грудня 2025, 15:55
Бразильській Сантос має намір продовжити контракт з капітаном команди Неймаром. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, керівництво клубу та представники футболіста вже ведуть перемовини щодо нової угоди.
Зазначається, що в послугах 33-річного бразильця також зацікавлений чинний чемпіон Бразилії та володар Кубка Лібертадорес Фламенгу.
Чинна трудова угода гравця з «рибами» спливає 31 грудня.
Минулого сезону Неймар відіграв за Сантос 28 матчів, забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі. Зазначимо, що найближчим часом Неймару зроблять операцію на коліні.