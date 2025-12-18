Бразилия

Бразилець може залишитися в рідному клубі.

Бразильській Сантос має намір продовжити контракт з капітаном команди Неймаром. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво клубу та представники футболіста вже ведуть перемовини щодо нової угоди.

Зазначається, що в послугах 33-річного бразильця також зацікавлений чинний чемпіон Бразилії та володар Кубка Лібертадорес Фламенгу.

Чинна трудова угода гравця з «рибами» спливає 31 грудня.

Минулого сезону Неймар відіграв за Сантос 28 матчів, забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі. Зазначимо, що найближчим часом Неймару зроблять операцію на коліні.