Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, який відбувся 17 грудня 2025 року.

Манчестер Сіті у матчі чвертьфіналу Кубка англійської ліги обіграв Брентфорд на власному полі (2:0).

Дуель команда АПЛ у підсумку виявилась надто легкою для команди Хосепа Гвардіоли, які треба було просто знайти одного разу правильний підхід до чужої оборони.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Брентфорд у рамках чвертьфіналу Кубка ліги-2025/26:

Манчестер Сіті — Брентфорд 2:0

Голи: Шеркі, 32, Савіньйо, 67

Манчестер Сіті: Траффорд — Льюїс, Хусанов, Аке, О’Райлі (М. Нунеш, 65) — Шеркі (Б. Сілва, 66), Ніко Гонсалес (Гвардіол, 65), Рейндерс — Бобб (Фоден, 19, Грей, 82), Мукаса, Савіо.

Брентфорд: Вальдімарссон — Кайоде (Гікі, 76), Коллінз, Аєр, ван ден Берг, Генрі (Льюїс-Поттер, 76) — Єнсен (Донован, 81), Ярмолюк (Конак, 88) — Дамсгор, Янельт — Шаде (Г. Нунес, 88).

Попередження: Хусанов, М. Нунес