Італія

Український нападник має невисокі шанси зіграти через затяжне відновлення.

Нападник Роми Артем Довбик може не зіграти у матчі чемпіонату Італії проти Ювентуса через травму. Про це повідомляє видання Roma Press.

Український футболіст продовжує відновлення після ушкодження м’яза лівого стегна та наразі тренується за індивідуальною програмою. Зазначається, що навіть у разі повернення Довбика до загальної групи в п’ятницю, за день до поєдинку, він, найімовірніше, не потрапить до заявки на матч.

У поточному сезоні Довбик провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Також повідомляється, що майбутнє форварда в Ромі залишається під питанням — не виключено, що його перебування в клубі може завершитися вже в січні. Втім, сам гравець налаштований боротися за місце в складі та довести свою корисність команді.

Поєдинок Ювентус – Рома відбудеться у суботу, 20 грудня, о 21:45 за київським часом.