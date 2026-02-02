Англія

Іспанець обурений роботою рефері.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі виступив із критикою роботи суддівської бригади після матчу з лондонським Тоттенгемом (2:2) в АПЛ. Його слова наводить Sky Sports.

Перший гол Соланке? Він ударив Геї по нозі. Це абсолютно очевидно. Чистий фол. Але це вже не перший випадок. Таке вже було у двох чи трьох матчах з нами. Щиро кажучи, не знаю, чому так відбувається.

Розумію, що Манчестер Сіті занадто часто перемагав, і люди не хочуть, щоб ми вигравали, але суддя має бути нейтральним. Це несправедливо», – сказав Родрі.

На 53-й хвилині нападник "шпор" Доміеік Соланке перед гольовим пострілом ударив по нозі захисника Ман Сіті Марка Геї. Після перевірки ВАР, гол було зараховано.