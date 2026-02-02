Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 1 лютого 2026 року.

Манчестер Юнайтед у матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі вирвав перемогу над Фулгемом (3:2).

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму зусиллями Каземіро, після чого на 57 хвилині Матеус Кунья подвоїв перевагу "червоних дияволів".

На 85 хвилині Рауль Хіменес скоротив відставання в рахунку, а через сім хвилин Кевін Маседо зрівняв цифри на табло.

Проте останнє слово було для підопічними Майкла Карріка, коли на четвертій компенсованій хвилині голом відзначився Беньямін Шешко.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Фулгем у рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Юнайтед — Фулгем 3:2

Голи: Каземіро, 19, Кунья, 57, Шешко, 90+4 - Хіменес, 85 (пен), Кевін, 90+2.

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Дало (Мазрауї, 86), Магвайр, Мартінес, Шоу — Каземіро (Угарте, 75), Мейну — Діалло, Фернандеш, Кунья (Шешко, 74) — Мбемо (Йоро, 90).

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Куенка (Бессі, 86), Робінсон (Сессеньйон, 71) — Івобі, Берге — Чуквуезе (Керні, 79), Вілсон, Сміт-Роу (Маседо, 71) — Хіменес.

Попередження: Каземіро, Магвайр — Андерсен.