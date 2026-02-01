Англія

Тренер Манчестер Сіті залишився незадоволений суддівським рішенням у грі Прем’єр-ліги, яка завершилася нічиєю 2:2.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола різко відреагував на суддівське рішення зарахувати перший гол Домініка Соланке в матчі Прем’єр-ліги проти Тоттенгема, який завершився нічиєю 2:2. Іспанський фахівець вважає, що взяття воріт мало бути скасоване після перегляду VAR.

Манчестер Сіті впевнено провів перший тайм і повів у рахунку 2:0 завдяки голам Раяна Шеркі та Антуана Семеньйо. Команда Гвардіоли мала ще кілька моментів, аби довести гру до розгромної, однак після перерви ініціативу перехопив Тоттенгем.

Ключовим став перший м’яч Соланке, який викликав хвилю суперечок. Нападник господарів завдав удару, після якого м’яч, здавалося, влучив у ногу захисника Манчестер Сіті, однак арбітр та система VAR не побачили порушення правил. Згодом Соланке оформив дубль ефектним ударом "скорпіона", врятувавши Тоттенгем від поразки.

Після матчу Гвардіола не приховував роздратування:



"Якщо центральний захисник робить таке проти нападника, це пенальті. Я не суддя, але такі моменти в сучасній Прем’єр-лізі викликають багато запитань", — заявив наставник Сіті в ефірі BBC Radio 5 Live. На пресконференції він знову наголосив, що аналогічні епізоди в штрафному майданчику зазвичай трактуються інакше.

Втім, Гвардіола визнав і власні проблеми команди. За його словами, Манчестер Сіті не вистачило стабільності, щоб утримати перевагу після перерви. Нічия дозволила містянам скоротити відставання від лідера чемпіонату Арсенала лише до шести очок, що ускладнює боротьбу за титул.

Попереду на Манчестер Сіті напружений відрізок сезону. Вже найближчими днями команда зіграє матч-відповідь півфіналу Кубка англійської ліги проти Ньюкасла (перший матч — перемога 2:0), а наступного туру Прем’єр-ліги вирушить на Енфілд на поєдинок із Ліверпулем (8 лютого).