Англія

Автор переможного гола відзначив покращення гри МЮ після зміни тренера.

Нападник Манчестер Юнайтед Бенджамін Шешко відзначив позитивні зміни в команді після призначення Майкла Карріка тимчасовим головним тренером. Словенець став героєм драматичного матчу 24-го туру Прем’єр-ліги проти Фулгема, забивши вирішальний м’яч на 94-й хвилині та принісши червоним дияволам перемогу з рахунком 3:2.

Юнайтед здобув уже третю поспіль перемогу під керівництвом Карріка та зберіг місце в топ-4 чемпіонату. Після відходу Рубена Аморіма команда пережила складний період, зокрема вилетіла з Кубка Англії, однак зміна на тренерському містку дала необхідний імпульс.

За словами Шешко, ключовим фактором стала зміна підходу до гри:



"Каррік багато говорив із нами про свободу на полі. Але важливо не лише це — ви бачите, як ми працюємо без м’яча, як допомагаємо один одному. Темп роботи точно інший: усі на своїх місцях, кожен відповідає за свою зону. Зрештою, саме це і дає результат", — зазначив форвард у коментарі Sky Sports.

Матч із Фулгемом вийшов напруженим до останніх секунд. Гості зрівняли рахунок на 91-й хвилині, однак уже за три хвилини Шешко зумів розвернутися в штрафному майданчику та потужним ударом поцілити у верхній кут воріт, викликавши бурхливе святкування на Олд Траффорд.

22-річний нападник, придбаний влітку за 74 мільйони фунтів, поступово виправдовує довіру. Наразі на його рахунку шість голів у сезоні, чотири з яких він забив у чотирьох останніх матчах.

"Забити вдома переможний гол — це неймовірно. Я мріяв про такі моменти. Ми всі розуміємо, наскільки важливі ці результати, і хочемо продовжувати цю серію", — додав Шешко.

Після чергової перемоги Манчестер Юнайтед залишається четвертим у турнірній таблиці Прем’єр-ліги, продовжуючи боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. Наступний матч команда проведе наступної суботи (7 лютого) на Олд Траффорд проти Тоттенгема.