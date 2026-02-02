Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 1 лютого 2026 року.

Лондонський Тоттенгем у матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги зіграв унічию проти Манчестер Сіті на власному полі (4:1).

Команда Томаса Франка провалила перший тайм, у якому жодної шкоди не завдала обороні суперників, але натомість двічі пропустила.

Інша гра з боку "шпор" натомість була вже поперерві, коли вони швидко відіграли перший м’яч, а згодом надолужили й другий, тоді як колектив Хосепа Гвардіоли тим часом повністю розгубив атакувальний темп.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Манчестер Сіті у рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Тоттенгем — Манчестер Сіті 2:2

Голи: Геї, 53 (авт.), Соланке, 70 — Шеркі, 11, Семеньйо, 44

Тоттенгем: Вікаріо — Грей, Ромеро (Сарр, 46), Дрегушін, Удогі — Галлагер, Палінья, Біссума (Одобер, 68) — Коло Муані (Тель, 68), Соланке (Байфілд, 90), Сімонс.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Хусанов, Геї, О’Райлі — Родрі (Мармуш, 90+4) — Семеньйо, Шеркі (Рейндерс, 69), Сілва (Фоден, 88), Аїт-Нурі (Гонсалес, 70) — Голанд.

Попередження: Сімонс — Хусанов, Родрі, Гонсалес