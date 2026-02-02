Англія

Шалені гроші на зимовому трансферному ринку.

Французька футбольна школа виховала чергову потенційну зірку — центральний захисник Ренна Жеремі Жаке вже цієї зими готовий зробити великий крок у своїй професійній кар’єрі.

Принаймні станом на зараз 20-річному виконавцю пророкують велике майбутнє, і лондонський Челсі до останнього був упевнений у тому, що цей процес буде пов’язаний саме з ним.

Однак напередодні в перемовини поміж "червоно-чорними" та "пенсіонерами" втрутився Ліверпуль та ставкою в 70 млн євро перебив пропозицію лондонського клубу.

Повідомляється, що незабаром гравець прибуде до розташування "червоних" на підписання контракту до 2031 року + рік можливого продовження.

На рахунку Жаке 19 матчів у цьому сезоні.