Розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня!

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 КОЛИ З'ЯВИЛИСЯ ПЕРШІ ЧУТКИ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ЕНЦО МАРЕСКИ З ЧЕЛСІ...

📰 АРСЕНАЛ ЗУПИНИВ ПЕРЕМОЖНУ ХОДУ АСТОН ВІЛЛИ

📰 УНАЇ ЕМЕРІ ПРОКОМЕНТУВАВ СИТУАЦІЮ З РУКОСТИСКАННЯМ (ЙОГО ВІДСУТНІСТЮ) ІЗ МІКЕЛЕМ АРТЕТОЮ: "Я ЧЕКАВ, АЛЕ ЗМЕРЗ" (НІ, НЕ ЧЕКАВ)

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ПЕРЕРВАВ СЕРІЮ ПОРАЗОК ВУЛВЕРГЕМПТОНА З 12 МАТЧІВ

У нас є для вас новина...

📰 ФІФА ЗАТВЕРДИТЬ НОВУ НАГОРОДУ ЗАМІСТЬ ПРЕМІЇ THE BEST З 2026 РОКУ

За "матч" із Венесуелою

📰 У ШТАБІ АСОЦІАЦІЇ ФУТБОЛУ АРГЕНТИНИ ВІДБУЛИСЯ ОБШУКИ

📰 ОФІЦІЙНО: МАРЕСКУ ЗВІЛЬНЕНО З ПОСАДИ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ЧЕЛСІ

📰 АЛЛЕГРІ ЗАБЛОКУВАВ ПОВЕРНЕННЯ ТІАГО СІЛВИ В МІЛАН ПОПРИ ЗГОДУ ІБРАГІМОВИЧА

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР АРСЕНАЛУ МІКЕЛЬ АРТЕТА ВИСЛОВИВСЯ ПРО ФОРМУ ВІКТОРА ЙОКЕРЕСА: "ЙОКЕРЕС ЧУДОВИЙ НАПАДНИК, ПРОСТО ЙОМУ ПОТРІБНО БІЛЬШЕ ГОЛІВ"

📰 ДИСКВАЛІФІКАЦІЮ МИХАЙЛА МУДРИКА НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ БУДЕ ЗНЯТО — THE CHELSEA FORUM

📰 ОФІЦІЙНО: МАНЧЕСТЕР ЮНАТЕД ЗВІЛЬНИВ РУБЕНА АМОРІМА