Італія

Хоча гравець не надто багато грає й за самих римлян.

"Літній" трансфер нігерійського атакувального півзахисника Фісайо Деле-Башіру до римського Лаціо з Хатайспора з попередньою річною орендою загальною вартістю 5,43 млн євро наразі не надто себе виправдовує в поточному сезоні.

24-річний виконавець тривалий час восени пропустив через травму м’язів стегна, то ж у першій частині сезону в підсумку провів лише 346 хвилин у 11 матчах.

А вже взимку агенти почали потрохи просувати ідею його можливого трансферу до інших клубів.

Зокрема, у полі зору були англійські Борнмут та Ноттінгем Форест, які зацікавились подібним варіантом та зробили запити на адресу Лаціо.

Проте відповіді були однакові в обох випадках — гравець цієї зими нікуди не піде.