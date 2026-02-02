Хоча гравець не надто багато грає й за самих римлян.
Фісайо Деле-Башіру, Getty Images
02 лютого 2026, 13:36
"Літній" трансфер нігерійського атакувального півзахисника Фісайо Деле-Башіру до римського Лаціо з Хатайспора з попередньою річною орендою загальною вартістю 5,43 млн євро наразі не надто себе виправдовує в поточному сезоні.
24-річний виконавець тривалий час восени пропустив через травму м’язів стегна, то ж у першій частині сезону в підсумку провів лише 346 хвилин у 11 матчах.
А вже взимку агенти почали потрохи просувати ідею його можливого трансферу до інших клубів.
Зокрема, у полі зору були англійські Борнмут та Ноттінгем Форест, які зацікавились подібним варіантом та зробили запити на адресу Лаціо.
Проте відповіді були однакові в обох випадках — гравець цієї зими нікуди не піде.