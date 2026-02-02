Іспанія

У німецького голкіпера виникли проблеми зі здоров'ям.

Воротар Жирони Марк-Андре Тер Штеген не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 33-річний німець зазнав травми в минулому матчі Ла Ліги проти Реал Ов'єдо (0:1).

Після медичного обстеження у німця виявили розрив підколінного сухожилля, через що йому може знадобитися операція, через яку він може випасти з ладу на кілька місяців.

Також зазначається, що у разі найгірших прогнозів Тер Штеген може достроково повернутися до Барселони, звідки він перебрався до Жирони цієї зими на правах оренди.

Раніше своїми емоціями після гри з Ов'єдо поділився наставник каталонців Мічел.