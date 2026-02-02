Італія

До наступної цілі п'ять забитих м'ячів.

Міланський Інтер у матчі 23 туру італійської Серії А розібрався із Кремонезе (2:0).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес, для якого це був 128 гол в італійському чемпіонаті.

Таким чином, 28-річний аргентинець вийшов на четверте місце у списку найкращих бомбардирів Інтера у матчах Серії А, зрівнявшись із Алессандро Альтобеллі.

Наступною цілью для Лаутаро буде Стефано Ньєрс, на рахунку якого 133 голи. Попереду йдуть Беніто Лоренці (138) та Джузеппе Меацца (197).

Цього сезону Мартінес провів 31 матч, у яких забив 17 голів та віддав чотири результативні передачі.

