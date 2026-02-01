Англія

Команда йде на 10-у місці в Чемпіоншипі.

Головний тренер Вотфорда Хаві Грасія залишає клуб після трохи більше ніж трьох місяців роботи. Рішення стало наслідком суботньої поразки від Суонсі з рахунком 2:0.

Грасія повернувся на Вікарідж Роуд у жовтні, очоливши команду вдруге, але після невдалого старту 2026 року запросив власника клубу Джино Поццо для обговорення складної ситуації в команді.

У заяві клубу зазначено: "Ми продовжуємо вірити, що Хаві був правильною людиною, щоб очолити клуб у його прагненні до підвищення в класі, але він відчував, що втратив мотивацію і не може далі тренувати цю захопливу групу молодих гравців. Ми поважаємо його рішення та приймаємо його бажання негайно покинути Вікарідж Роуд".

55-річний іспанець під час першого періоду роботи привів Вотфорд до 11-го місця в Прем’єр-лізі та фіналу Кубка Англії. У другому періоді він провів лише 21 гру, здобувши вісім перемог у перших 16 матчах, але серія невдач у січні, включно з чотирма матчами без перемог, та травми гравців підштовхнули його до відставки.

Грасія також висловив незадоволення відсутністю активності клубу на зимовому трансферному ринку:



"Я дуже розчарований рівнем команди, ситуацією в команді та, можливо, її майбутнім", – зазначив тренер після поразки від Суонсі.

Після відставки Грасія Вотфорд займає 10-е місце в Чемпіоншипі, відстаючи на чотири очки від зони плейоф.