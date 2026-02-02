Молодий українець випередив Олега Лужного.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
02 лютого 2026, 09:45
Брентфорд у матчі 24 туру АПЛ у гостях мінімально обіграв Астон Віллу (1:0).
У цьому матчі взяв участь український хавбек Єгор Ярмолюк, для якого це був 82 поєдинок у чемпіонаті Англії.
Таким чином, 21-річний хавбек вийшов на третє місце за кількістю поєдинків в АПЛ серед українців, випередивши Олега Лужного, на рахунку якого 81 матч.
Рейтинг очолює універсал Олександр Зінченко, який напередодні перебрався до Аякса – на його рахунку 150 матчів. Друге місце у захисника Евертона Віталія Миколенка.
Після 24 турів Брентфорд набрав 26 очок і посідає сьоме місце в АПЛ.