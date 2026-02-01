Англія

Команда Хосепа Гвардіоли вела за рахунком у два м'ячі, але й цю перевагу втратила.

Майже всі конкуренти за чемпіонськими перегонами для Манчестер Сіті в двадцять четвертому турі англійської Прем’єр-ліги свої перемоги здобули, після чого команді Хосепа Гвардіоли треба було закрити програму неділі матчем на полі лондонського Тоттенгема, який можна було вважати одним із головних протистоянь усього європейського футболу цими вихідними. Проте "містяни", які ледь заповзли до вісімки найкращих команд у Лізі чемпіонів УЄФА посеред тижня, перебували на внутрішній арені в не надто гарному тонусі, тож перед складним виїздом переживань у їхнього тренера було достатньо.

Не менше за Гвардіолу хвилювався й Томас Франк, команда якого знову за ходом кампанії почала стабільно втрачати ключових виконавців, і на лаві в звітній грі у "шпор" були в підсумку присутні геть юні гравці. Складати конкуренцію за таких умов ставало ще важче. А тут ще й Сіті розпочав із звичного тиску на стартових хвилинах та забив у підсумку швидкий гол.

На 11 хвилині все почалось із помилки Біссума в центрі поля, а завершилось передачею Голанда на правий фланг штрафного для Шеркі, який пробив у дальній кут за повної безпорадності Дрегушіна. Румунський центральний захисник і другий гол у ворота своєї команди згодом привіз наприкінці першого тайму, коли його вибивання м’яча перехопив Родрі, після чого зіграв на Бернарду Сілву до штрафного, а той викотив м’яч під удар Семеньйо в дальній кут. Тож на другу половину Франк відмовився від гри в три центральній захисники, бо це просто не працювало.

Сіті й більше міг забити в першій половині гри, але Вікаріо не дозволив. Рівно так само, як і не дозволяли захисники гостей виникати небезпеці біля воріт Доннарумми. Але в другому таймі все змінилось, і явно не в найкращий для команди Гвардіоли бік. Тоттенгем як почав другу половину з атак на чужі ворота, так і продовжив її голом на 53 хвилині, коли Соланке з трьома суперниками на плечах на лівому фланзі штрафного примусив Геї підрізати м’яч у сітку власних воріт.

Команда Гвардіоли вчергове в цьому сезоні втратила впевненість після пропущеного, а що буває в таких випадках, ми вже бачили неодноразово. Із часом Сіті пропустив і другий гол. Причому який! П’ятою в стилі "скорпіона" той-таки Соланке на ближній завершив подачу з правого флангу від Галлагера! І після цього "шпори" могли б піти забивати й ще, але чомусь не захотіли цього робити. А гості спробували знову вийти вперед, але вже не змогли. Із такими переслідувачами й чемпіонами стати не гріх.

У наступному турі лондонський Тоттенгем зіграє гостьовий матч проти Манчестер Юнайтед, тоді як Манчестер Сіті поїде до Ліверпуля.



Тоттенгем — Манчестер Сіті 2:2

Голи: Геї, 53 (авт.), Соланке, 70 — Шеркі, 11, Семеньйо, 44

Тоттенгем: Вікаріо — Грей, Ромеро (Сарр, 46), Дрегушін, Удогі — Галлагер, Палінья, Біссума (Одобер, 68) — Коло Муані (Тель, 68), Соланке (Байфілд, 90), Сімонс.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Хусанов, Геї, О’Райлі — Родрі (Мармуш, 90+4) — Семеньйо, Шеркі (Рейндерс, 69), Сілва (Фоден, 88), Аїт-Нурі (Гонсалес, 70) — Голанд.



Попередження: Сімонс — Хусанов, Родрі, Гонсалес