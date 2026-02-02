Англія

Вінгеру "червоних" вдалося підкорити ще два досягнення в англійській Прем'єр-лізі.

Ліверпуль у матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги розгромив Ньюкасл (4:1).

У цьому матчі результативною передачею відзначився вінгер "червоних" Мохамед Салах.

Таким чином Салах очолив рейтинг гравців за кількістю результативних дій (152) на одному стадіоні в матчах АПЛ. В даному випадку на Енфілді.

Раніше цей рекорд утримували Тьєррі Анрі та Вейн Руні, які мали по 151 результативній дії на Хайбері та Олд Трафофрд відповідно.

Також Мохамед став першим гравцем в історії АПЛ, якому вдалося забити десять голів та віддати десять передач у матчах чемпіонату проти одного суперника. Для цього йому знадобилося 19 матчів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Ньюкасл.