Англія

Вінгер відзначився голом у матчі проти Тоттенгема в 24-му турі АПЛ.

Вінгер Манчестер Сіті Антуан Семеньйо забив свій четвертий гол у складі клубу.

Футболіст відзначився на 44-й хвилині матчу 24-го туру Англійської Прем’єр-ліги проти Тоттенгема, який завершився з рахунком 2:2.

Семеньйо забив у чотирьох із перших п’яти матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах. За даними Opta, з моменту заснування Прем’єр-ліги у сезоні-1992/93 лише один гравець клубу демонстрував аналогічний показник — Еммануель Адебайор у 2009 році.

Антуан перебрався до Манчестера з Борнмута цього січня за 75 мільйонів євро.