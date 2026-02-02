Україна

Гравець захищав кольори клубу з липня 2024 року.

Епіцентр на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника Гліба Савчука.

Деталі розриву угоди із 22-річним українцем не розголошуються.

Савчук виступав за Епіцентр з літа 2024 року. На його рахунку 23 матчі, один забитий м'яч та два асисти. Нинішнього сезону він відіграв лише п'ять матчів, у яких провів на полі 124 хвилини.

Після першої половини сезону Епіцентр посідає 14 місце в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Ковалець офіційно став гравцем Епіцентру.