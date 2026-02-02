В найближчі дні гравцю буде проведена операція.
Мікель Меріно, Getty Images
02 лютого 2026, 10:46
Півзахисник Арсеналу Мікель Меріно не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, 29-річний іспанець отримав травму у матчі проти Манчестер Юнайтед (2:3).
Після медичного обстеження з'ясувалося, що у нього перелом правої стопи. Найближчим часом футболіст перенесе операцію.
Очікується, що Мікель зможе повернутися на поле лише на початку наступного сезону.
У нинішній кампанії Меріно провів 33 матчі, в яких забив шість голів та віддав три гольові передачі.
Після 24 турів Арсенал набрав 53 очки та лідирує в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на шість балів.