Англія

В найближчі дні гравцю буде проведена операція.

Півзахисник Арсеналу Мікель Меріно не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 29-річний іспанець отримав травму у матчі проти Манчестер Юнайтед (2:3).

Після медичного обстеження з'ясувалося, що у нього перелом правої стопи. Найближчим часом футболіст перенесе операцію.

Очікується, що Мікель зможе повернутися на поле лише на початку наступного сезону.

У нинішній кампанії Меріно провів 33 матчі, в яких забив шість голів та віддав три гольові передачі.

Після 24 турів Арсенал набрав 53 очки та лідирує в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на шість балів.