Іспанія

Уругваєць вважає, що Реал може краще діяти в нападі.

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде висловився після перемоги над Райо Вальєкано (2:1) в матчі іспанської Ла Ліги.

«Ми зазнали важкої поразки, якої ніхто не хоче, у Лізі чемпіонів, турнірі, в якому багато хто з нас прагне перемогти. Ми хотіли реабілітуватися, у нас з'явилася перша така можливість і думаю, що ми провели чудову гру.

Перемоги приносять радість та змінюють настрій. Але для мене найголовніше – продовжувати вдосконалюватись і рости як команда. Ми не можемо постійно чекати на помилки від суперника. Нам потрібно покращувати гру в атаці та забивати більше голів.

Це дуже важливі три очки для нас. Ми грали добре, хоч і не створювали явних гольових моментів. Заміни тренера додали енергії. Це те, що нам потрібно, коли всі зосереджені та працюють на сто відсотків. Футболісти, які вийшли на заміну, це показали, і вони відіграли дуже важливу роль у зміні ходу матчу, допомогли нам перемогти», – сказав Вальверде.