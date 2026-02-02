Англія

Чергова тимчасова команда для футболіста.

Івуарійський нападник Давід Датро Фофана є гарним прикладом системи лондонського Челсі, куди можуть підписувати гравців, які безпосередньо за сам клуб зіграють лише обмежену кількість часу.

У випадку 23-річного виконавця трансфер із норвезького Мольде стався ще взимку 2023 року, але відтоді на його рахунку вже були оренди в німецькому Уніоні, англійському Бернлі та турецьких Гезтепе й Карагюмрюк.

Нещодавно Фофана повернувся назад Лондона, але ненадовго — клуб вигадав для нього чергову орендну історію в складі французького Страсбура, який має спільних власників із Челсі.

Івуарієць гратиме в Лізі 1 до завершення сезону.

На рахунку гравця 15 матчів та вісім голів у Туреччині цього сезону.