Тимчасовий тренер скасував заняття після матчів і переніс відновлення на пізніший термін, щоб зменшити навантаження на гравців.

Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік суттєво переглянув підхід до тренувального процесу порівняно з періодом роботи Рубена Аморіма. Однією з ключових змін стало скасування правила тренувань на наступний день після матчів, яке діяло за Аморіма та Еріка тен Гага.

Колишній півзахисник збірної Англії успішно розпочав роботу на посаді наставника, здобувши важливі перемоги над Манчестер Сіті та Арсеналом. Завдяки цьому команда наблизилася до топ-4 та боротьби за місце в Лізі чемпіонів.

Після відходу Аморіма Каррік також змінив тактичну схему та включив до стартового складу Коббі Майну. За даними Mirror і The Express, гравці підтримують новий підхід тренера, а зменшення кількості інтенсивних занять має допомогти вирішити давні скарги на перевантаження.

Тепер відновлювальні тренування проводяться через два дні після матчу, що дає футболістам більше часу на відпочинок і реабілітацію та знижує ризик травм.

Нагадаємо, Каррік потрапив до списку кандидатів на звання "тренер місяця" в АПЛ.