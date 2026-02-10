Англія

Наставник Ман Сіті відзначив прогрес узбецького захисника та його футбольний інтелект.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився думкою щодо рівня англійської мови центрального захисника команди Абдукодіра Хусанова, а також позитивно оцінив його адаптацію та ігрові якості.

"Він не говорить англійською, як Вільям Шекспір, я це визнаю. Але його англійська стає все кращою і кращою. Він розуміє, чого ми хочемо, і розуміє те, що говорить.

З кожним разом у нього виходить усе краще і краще. Він дуже розумний футболіст. Сильний, швидкий і завжди обирає правильну позицію», — цитує слова Гвардіоли офіційний сайт Манчестер Сіті.

Нагадаємо, у січні минулого року Ман Сіті придбав Хусанова у французького Ланса за 40 мільйонів євро. У поточному сезоні узбецький захисник провів 20 матчів у складі "містян", не відзначившись результативними діями, проте визнавався найкращим гравцем місяця в команді за підсумками січня.