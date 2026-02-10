Англія

Зірковий партнер Миколенка по команді зосереджений на реабілітації після перелому стопи.

Півзахисник Евертона Джек Гріліш повідомив уболівальників про успішно перенесену операцію після перелому стопи, який він отримав у січні. Англієць виступає за ірисок на правах оренди з Манчестер Сіті, а головний тренер Девід Мойєс раніше припускав, що футболіст може не повернутися на поле до завершення поточного сезону.

Гріліш зізнався, що розчарований таким розвитком подій, але налаштований позитивно щодо свого відновлення.

"Мені б дуже не хотілося завершувати сезон саме так, але у футболі трапляється всяке. Операція залишилася позаду, і тепер я повністю зосереджений на реабілітації. Переконаний, що після повернення стану ще сильнішим, витривалішим і ефективнішим, ніж раніше".

Англійський хавбек також подякував клубу та вболівальникам за підтримку.

"Та підтримка, яку я відчуваю з моменту переходу в цей чудовий колектив, безцінна. Тренери, партнери по команді і, звичайно, фанати поводяться просто неймовірно. Мені приносить величезне задоволення захищати кольори цього клубу".

Гріліш пообіцяв активно працювати над відновленням і підтримувати команду під час його відсутності.

"Я продовжу вболівати за хлопців збоку і докладу максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення. Дякую всім за теплоту, для мене це надзвичайно важливо", — написав футболіст у соціальних мережах.

Гріліш травмувався 18 січня у переможному матчі проти свого колишнього клубу Астон Вілли (1:0). До цього моменту він демонстрував впевнену гру, провівши за Евертон 22 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився 2 голами та 6 асистами.