Англія

Розпочався 26 тур чемпіонату Англії

Челсі, попри домінування у грі, примудрився вдома втратити перемогу (2:2)

Господарі поля з перших хвилин захопили ініціативу та згодом відкрили рахунок. Педро вийшов віч-на-віч із голкіпером та впевнено переграв свого візаві. Згодом команди обмінялися голами з пенальті: на 58-й хвилині Палмер реалізував свій удар, а за десять хвилин влучно відповів Нмеча.

На 73-й хвилині гості відновили паритет. Після серії рикошетів біля воріт синіх мʼяч відскочив до Окафора: півзахисник покотив його у порожні ворота, забивши один із найлегших голів у своїй карʼєрі. Цікаво, що це були єдині удари у площину воріт Санчеса. На останніх хвилинах доданого часу Палмер міг принести своїй команді перемогу, але не влучив у порожні ворота.

У підсумку Челсі втрачає важливі очки у боротьбі за путівку до Ліги чемпіонів, посідаючи 4-те місце з 44 очками. Проте, якщо Манчестер Юнайтед набере бодай один пункт, то обійде пенсіонерів. Лідс, своєю чергою, піднявся на 15-ту сходинку з 30 балами.

Челсі — Лідс Юнайтед 2:2

Голи: Педро, 24, Палмер, 58 (пен) - Нмеча, 67 (пен), Окафор, 73

Челсі: Санчес — Гюсто, Ачімпонг (Фофана, 79), Чалоба, Кукурелья (Гато, 46) — Кайседо, Сантос (Делап, 79) — Палмер, Фернандес, Естеван (Нету, 64) — Педро

Лідс Юнайтед: Дарлоу — Родон, Борно (Окафор, 55), Бійол — Джастін, Ампаду, Груєв, Гудмундссон — Богл, Ааронсон (Лонгстафф, 90) — Нмеча (Джеймс, 82)

Попередження: Гюсто, Ачімпонг, Палмер — Гудмундссон, Борно, Джастін, Лонгстафф

Борнмут у більшості здобув вольову перемогу над Евертоном (1:2)

Іриски під завісу першого тайму відкрили рахунок у грі. Новоспечений переможець Кубка африканських націй Ндіає впевнено реалізував пенальті. Після перерви підопічні Іраоли змогли переломити хід поєдинку. На 61-й хвилині зимовий новачок вишень Раян зрівняв рахунок. Цікаво, що молодий бразилець відзначається результативною дією у всіх своїх іграх в АПЛ.

Згодом гості вийшли вперед — Адлі відправив мʼяч у сітку. На 69-й хвилині господарі залишились у меншості: ОʼБраєн підвів свою команду, отримавши пряму червону картку.

У підсумку «Борнмут» втримав перемогу, а вишні змогли наздогнати Евертон. Тепер команди ділять 8-му сходинку, маючи у своєму активі по 37 очок.

Віталій Миколенко відіграв майже всю гру. Українця замінили у доданий час, захисник отримав оцінку 6.7.

Евертон - Борнмут 1:2

Голи: Ндіає, 42 (пен) - Вітор, 37, Адлі, 64

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко (Кін, 90) — Гарнер, Гує — Джордж (Бету, 62), Дьюзбері-Голл, Ндіає — Баррі (Армстронг, 62)

Борнмут: Петрович — Хіменес, Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт, Тот (Унал, 58) — Вітор (Сміт, 90), Крісті (Крупі, 58), Адлі (Кук, 80) — Еванілсон

Попередження: Бету — Брукс, Хіменес

Вилучення: О'Браєн, 69

Тоттенгем знову не зміг перемогти у цьому році: цього разу на заваді став Ньюкасл (1:2)

На останній хвилині першого тайму Сороки вийшли вперед — відзначився захисник Тіав. Після перерви господарі відновили паритет зусиллями Грея, але миттєво пропустили вдруге. Цього разу лондонців засмутив Ремзі. Тоттенгем завдав аж 12 ударів по воротах Поупа, але зрівняти рахунок так і не вдалося.

У підсумку підопічні Франка не можуть виграти вже 9 матчів поспіль в АПЛ. Шпори опустилися на 16-те місце. Відстань від зони вильоту становить 3 пункти. Ньюкасл закріпився у середині турнірної таблиці, маючи у своєму активі 36 очок.

Тоттенгем — Ньюкасл Юнайтед 1:2

Голи: Грей, 64 - Тіав, 45+5, Ремзі, 68

Тоттенгем: Вікаріо — Грей, Дрегушін, ван де Вен, Спенс — Галлагер (Коло Муані, 70), Біссума (Палінья, 46), Сарр — Одобер (Тель, 35), Соланке, Сімонс

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Тіав, Ботман, Берн — Ремзі (Тоналі, 75), Гімараес (Голл, 90), Віллок (Осула, 88) — Еланга (Мерфі, 75), Гордон (Вольтемаде, 88), Барнс

Попередження: Сарр, Спенс, Сімонс — Берн, Гімараес